Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбоз

Та попри це користь від застосування цього препарату, однаково, переважує ймовірні ризики

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) все ж підтвердило зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів.

Реклама

Про це, як повідомляє італійське видання ANSA, заявив 6 квітня голова департаменту загроз здоров'ю і стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері.

Читайте також: У ЄС винесли новий висновок щодо вакцини AstraZeneca

"Зараз все важче заперечувати наявність причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", – каже Кавалері.

За його словами, наразі з'ясувати зв'язок між препаратом і тромбозом не вдалося – дослідники продовжують його вивчати, тому EMA не дає рекомендацій щодо вікових обмежень для застосування вакцини. Як відомо, тромби спостерігалися переважно у жінок до 55 років.

Реклама

"На мій погляд, тепер ми можемо сказати, що зв'язок з вакциною очевидний. Однак що викликає цю реакцію, ми досі не знаємо", – пояснив представник регулятора.

Він сказав, що найближчим часом агентство офіційно оголосить про існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і тромбозом.

Але навіть попри це, за словами Марко Кавалері, користь від застосування цього препарату переважує ймовірні ризики.

Нагадаємо, що багато держав у світі обмежили чи зовсім тимчасово відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca після летальних випадків серед імунізованих – згодом з’ясувалося, що більшість з них померли через тромбоз.

Відео: Сьогодні

Як відомо, в Україні теж застосовується вакцина AstraZeneca, а точніше – вироблена в Індії за технологією компанії Covishield. Однак через великий попит на цю вакцину у світі в Делі тимчасово відмовилися її продавати за кордон. Оскільки дана вакцина є двокомпонентною, українцям, які отримали першу дозу препарату, другу вводитимуть виробництва Південної Кореї.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама