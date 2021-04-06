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Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбоз

6 квітня, 12:32

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Та попри це користь від застосування цього препарату, однаково, переважує ймовірні ризики

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) все ж підтвердило зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів.

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Про це, як повідомляє італійське видання ANSA, заявив 6 квітня голова департаменту загроз здоров'ю і стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері.

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"Зараз все важче заперечувати наявність причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", – каже Кавалері.

За його словами, наразі з'ясувати зв'язок між препаратом і тромбозом не вдалося – дослідники продовжують його вивчати, тому EMA не дає рекомендацій щодо вікових обмежень для застосування вакцини. Як відомо, тромби спостерігалися переважно у жінок до 55 років.

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"На мій погляд, тепер ми можемо сказати, що зв'язок з вакциною очевидний. Однак що викликає цю реакцію, ми досі не знаємо", – пояснив представник регулятора.

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Він сказав, що найближчим часом агентство офіційно оголосить про існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і тромбозом.

Але навіть попри це, за словами Марко Кавалері, користь від застосування цього препарату переважує ймовірні ризики.

Нагадаємо, що багато держав у світі обмежили чи зовсім тимчасово відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca після летальних випадків серед імунізованих – згодом з’ясувалося, що більшість з них померли через тромбоз.

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Як відомо, в Україні теж застосовується вакцина AstraZeneca, а точніше – вироблена в Індії за технологією компанії Covishield. Однак через великий попит на цю вакцину у світі в Делі тимчасово відмовилися її продавати за кордон. Оскільки дана вакцина є двокомпонентною, українцям, які отримали першу дозу препарату, другу вводитимуть виробництва Південної Кореї.

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