Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбоз

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) все ж підтвердило зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів.
Про це, як повідомляє італійське видання ANSA, заявив 6 квітня голова департаменту загроз здоров'ю і стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері.
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"Зараз все важче заперечувати наявність причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", – каже Кавалері.
За його словами, наразі з'ясувати зв'язок між препаратом і тромбозом не вдалося – дослідники продовжують його вивчати, тому EMA не дає рекомендацій щодо вікових обмежень для застосування вакцини. Як відомо, тромби спостерігалися переважно у жінок до 55 років.
"На мій погляд, тепер ми можемо сказати, що зв'язок з вакциною очевидний. Однак що викликає цю реакцію, ми досі не знаємо", – пояснив представник регулятора.
Він сказав, що найближчим часом агентство офіційно оголосить про існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і тромбозом.
Але навіть попри це, за словами Марко Кавалері, користь від застосування цього препарату переважує ймовірні ризики.
Нагадаємо, що багато держав у світі обмежили чи зовсім тимчасово відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca після летальних випадків серед імунізованих – згодом з’ясувалося, що більшість з них померли через тромбоз.
Як відомо, в Україні теж застосовується вакцина AstraZeneca, а точніше – вироблена в Індії за технологією компанії Covishield. Однак через великий попит на цю вакцину у світі в Делі тимчасово відмовилися її продавати за кордон. Оскільки дана вакцина є двокомпонентною, українцям, які отримали першу дозу препарату, другу вводитимуть виробництва Південної Кореї.
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