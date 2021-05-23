Это международный скандал: Протасевич еще в Афинах заметил слежку

Он успел сообщить об этом своим коллегам – некие люди пытались фотографировать его паспорт и вели себя на борту подозрительно

В Греции, еще перед полетом самолетом компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, экс-главред NEXTA Роман Протасевич заметил за собой слежку.

Об этом заявил член Координационного совета Валерий Мацкевич в эфире "Украина 24".

"Роман видел, что за ним велась слежка, еще в Афинах. Некие люди пытались фотографировать его паспорт и вели себя на борту подозрительно. Изначально пилоты, как мы сейчас знаем, не планировали садить самолет в Минске", – сказал он.

Оказалось, что когда был запрос на посадку, пилоты отказались возвращать самолет в Минск. Тогда уже, по боевой тревоге был поднят МиГ-29.

"Очевидно, что диктатор Лукашенко специально спровоцировал эту ситуацию, чтобы получить Романа Протасевича и тем самым подвергая опасности жизни всех иностранных граждан, которые были на борту. Мы понимаем, что это международный скандал", - заявил Мацкевич.

По словам Мацкевича, до сих пор не было такого, чтобы ради задержания одного человека садили самолет.

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"Сегодня катализатором новых протестов может стать любой вопиющий случай. Мы наблюдаем, что это сможет стать катализатором новых протестов", – сказал он.

Сейчас Координационный совет выясняет, где находится Роман Протасевич, сказал Мацкевич.

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Кроме того, обнародовали последнюю переписку Протасевича перед полетом. Он сообщил своим коллегам о слежке и даже описал потенциального провокатора.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Протасевичу может грозить смертная казнь в Беларуси. Но, как сообщает tut.by, ему не грозит смертная казнь. Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания.

Ранее мы сообщали, что после громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.