Это не должно повториться: Джонсон предупредил Путина из-за Украины (видео)

Премьер Великобритании Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter опубликовал видеообращение в котором выразил поддержку Украине со стороны своей страны в борьбе с российской агрессией.

"Я в Киеве – это столица Украины, и тут сейчас очень сложная ситуация, как вы знаете. Границам Украины угрожают около 125 тысяч российских военных, и существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это случилось в 2014 году", – сказал премьер.

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Также он обосновал зачем Британия выделила Украине 88 млн фунтов стерлингов

"Очень важно для мира и Украины, и прежде всего для России, чтобы этого не произошло, и чтобы президент Путин не совершил катастрофической ошибки. Вот почему мы даем еще 88 млн фунтов стерлингов на экономическую поддержку Украины дополнительно к поставке летальных вооружений — оборонных летальных вооружений. И, конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только ботинок первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины", — заявил он.

В ролике также показаны кадры его визита в Киев и с переговоров Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Визит Джонсона в Киев

1 февраля прилетел в Киев чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским

Борис Джонсон обсудил с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

По результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.

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Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет поражением Путина, а также прокомментировал санкции против России.