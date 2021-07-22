Это победа России – Польша обвинила Германию в подрыве солидарности из-за сделки по "Северному потоку – 2"

Фото: коллаж "Сегодня"

Сделка США и Германии по "Северному потоку – 2" означает победу Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский, сообщает Польское радио в четверг, 22 июля.

"У нас практически победа России в строительстве этого газопровода. Благодаря ему Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок и, прежде всего, получит от этого прибыль", – отметил Спыхальский.

Он также подчеркнул, что позиция Польши однозначна: "Северный поток – 2" – это нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

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Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

В "Операторе ГТС Украины" уже подсчитали, что в случае достройки "Северного потока – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, в компании считают, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

В свою очередь в Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.