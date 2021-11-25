Это рекорд! В Испании выпал сильнейший град (видео)

На город Аликанте обрушился град. Фото: коллаж "Сегодня"

На испанский город Аликанте обрушился сначала сильный ливень, а потом и мощный град.

Об этом сообщает The Wathers.

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Согласно данным метеорологов, всего за 25 минут выпало историческое количество града – 46 миллиметров.

Менее чем за час в аэропорту Аликанте-Элкс выпало 58 миллиметров дождя. Из них 47,5 миллиметров за 30 минут и еще 39,6 миллиметров за 20 минут.

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