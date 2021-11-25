Это рекорд! В Испании выпал сильнейший град (видео)

На город Аликанте обрушился град. Фото: коллаж "Сегодня"
На испанский город Аликанте обрушился сначала сильный ливень, а потом и мощный град.
Об этом сообщает The Wathers.
Согласно данным метеорологов, всего за 25 минут выпало историческое количество града – 46 миллиметров.
Менее чем за час в аэропорту Аликанте-Элкс выпало 58 миллиметров дождя. Из них 47,5 миллиметров за 30 минут и еще 39,6 миллиметров за 20 минут.
Наводнения в Европе
В этом году многие европейские страны переживали наводнение.
- В начале сентября в испанской провинции Альканар водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на дорогах.
- В конце июля улицы столицы Великобритании больше напоминали венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии.
- Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти ФРГ признали, что в результате обрушившихся ливней в июле страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями.