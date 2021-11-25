Це рекорд! В Іспанії випав потужний град (відео)

На місто Аліканте обрушився град. Фото: колаж "Сьогодні"

На іспанське місто Аліканте обрушилася спочатку сильна злива, а потім і потужний град.

Про це повідомляє The Wathers.

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За даними метеорологів, лише за 25 хвилин випала історична кількість граду – 46 міліметрів.

Менш як за годину в аеропорту Аліканте-Елкс випало 58 міліметрів дощу. З них 47,5 міліметрів за 30 хвилин та ще 39,6 міліметрів за 20 хвилин.

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