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Це рекорд! В Іспанії випав потужний град (відео)

Марія Дмитренко
25 листопада, 10:38
В Іспанії за півгодини випала рекордна кількість граду

На місто Аліканте обрушився град. Фото: колаж "Сьогодні"

На іспанське місто Аліканте обрушилася спочатку сильна злива, а потім і потужний град.

Про це повідомляє The Wathers.

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За даними метеорологів, лише за 25 хвилин випала історична кількість граду – 46 міліметрів.

Менш як за годину в аеропорту Аліканте-Елкс випало 58 міліметрів дощу. З них 47,5 міліметрів за 30 хвилин та ще 39,6 міліметрів за 20 хвилин.

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Повені в Європі

В цьому році багато європейських країн переживали повінь.

  • На початку вересня в іспанській провінції Альканар водяні потоки затопили рівнини і вулиці, змили десятки автомобілів і привели до зупинки руху на дорогах.
  • В кінці липня вулиці столиці Великої Британії більше нагадували венеціанські канали. Пішли під воду також залізничні станції Швейцарії.
  • Велика вода в Німеччині знищила залізниці. Влада ФРН визнала, що в результаті сильних злив у липні країна вперше зіткнулася з такими масштабними руйнуваннями.