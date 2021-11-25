Це рекорд! В Іспанії випав потужний град (відео)

На місто Аліканте обрушився град. Фото: колаж "Сьогодні"
На іспанське місто Аліканте обрушилася спочатку сильна злива, а потім і потужний град.
Про це повідомляє The Wathers.
За даними метеорологів, лише за 25 хвилин випала історична кількість граду – 46 міліметрів.
Менш як за годину в аеропорту Аліканте-Елкс випало 58 міліметрів дощу. З них 47,5 міліметрів за 30 хвилин та ще 39,6 міліметрів за 20 хвилин.
Повені в Європі
В цьому році багато європейських країн переживали повінь.
- На початку вересня в іспанській провінції Альканар водяні потоки затопили рівнини і вулиці, змили десятки автомобілів і привели до зупинки руху на дорогах.
- В кінці липня вулиці столиці Великої Британії більше нагадували венеціанські канали. Пішли під воду також залізничні станції Швейцарії.
- Велика вода в Німеччині знищила залізниці. Влада ФРН визнала, що в результаті сильних злив у липні країна вперше зіткнулася з такими масштабними руйнуваннями.