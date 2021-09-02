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Вулиці перетворилися на вируючі річки: руйнівна повінь в Іспанії (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
2 вересня, 00:24
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В іспанській провінції Альканар водяні потоки затопили рівнини і вулиці, змили десятки автомобілів і призвели до зупинки руху на дорогах
У Іспанії після зливи затопило кілька муніципалітетів
У Іспанії після зливи затопило кілька муніципалітетів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Іспанії сильні зливи у середу, 1 вересня, призвели до сильної повені у провінції Альканар, особливо постраждали міста Кастельон і Таррагона. Там потоки води вируючою річкою проносилися вулицями, зносячи все на своєму шляху.

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Про це, зокрема, повідомляє місцеве видання El Periodico.

До 14 години дня в Альканарі випало опадів близько 232 л на квадратний метр. Хвилі під впливом вітру піднімалися в висоту понад метр.

Водяні потоки затопили рівнини і вулиці, змили десятки автомобілів і призвели до зупинки руху на деяких дорогах.

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Крім Альканара постраждали й інші муніципалітети. Про жертв і постраждалих інформації поки немає.

На цю мить всі зусилля рятувальників спрямовані на пошуки і визволення з водного полону людей. До рятувальної операції залучені вертольоти.

Нагадаємо, у серпні в Туреччині, після масштабних лісових пожеж зафіксували 40 підтверджених загиблих в результаті повеней і селів у причорноморських провінціях.

Ми також писали, що в Росії затопило південний регіон, пляжі Сочі, Анапи і Туапсе закрили, був введений режим надзвичайної ситуації, у деякі населені пункти можна було дістатися тільки на човні.

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