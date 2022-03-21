Европа готовит решение о том, готова ли Украина к вступлению в ЕС

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Еврокомиссия начала работать над предоставлением официального заключения на основании заявки от Украины на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил у себя в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

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Поддержка Украины

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство от Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", – написал он.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейскую комиссию к дальнейшим санкциям и блокированию торговли с Российской Федерацией.

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