Европе нужен прямой диалог с Путиным – Меркель

Канцлер Германии считает, что лидеры ЕС должны наладить прямой контакт с российским президентом

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен наладить прямой диалог с руководством России. При этом европейским странам необходимо выработать единый подход к "провокациям" со стороны Москвы.

Об этом Ангела Меркель заявила во время выступления в Бундестаге.

"По моему мнению, мы, Европейский союз, должны искать прямого контакта с Россией и российским президентом", – сказала Меркель.

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Комментируя недавнюю встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, Ангела Меркель заявила, что ЕС тоже не должен устраняться от диалога.

"На повестке дня должны быть общие стратегические интересы (c Россией – Ред.), к примеру, область защиты климата и, конечно, сфера мира и безопасности, урегулирование ситуации в Ливии и Сирии", – отметила канцлер.

В то же время, по ее словам, также необходимо научиться противостоять "гибридному наступлению" России.

Ранее сообщалось, что после женевского саммита США – Россия лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.