Европа страдает от смертоносного потопа, в Германии жертв все больше: фото и видео

Потоп в Германии. Фото: REUTERS/Rhein-Erft-Kreis
Некоторые страны Европы продолжают страдать от мощного наводнения. В Германии увеличилось количество жертв потопа, а теперь беда добралась и до соседней Австрии – там тоже города уходят под воду.
Германия
Как сообщает DW, еще вчера было известно о 133 погибших, а по состоянию на сегодняшнее утро их стало 156:
- в Рейнланд-Пфальце 110 погибших;
- в Северной Рейн-Вестфалии 45;
- в Баварии один.
Также 670 человек ранены, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. В связи с этим местные власти полагают, что число жертв еще будет расти.
Власти города Эрфтштадт (к югу от Кельна) говорят, что ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней. Наводнения там создали большой кратер. Несколько жилых домов, а также исторический замок, были снесены.
В районе Штайнбахтальшперре вблизи Ойскирхена аварийные службы пытаются закрепить дамбу, поскольку до сих пор существует риск затопления.
Австрия
Сильные ливни привели к потопу в двух австрийских регионах – Зальцбурге и Тироле. Местное издание Kurier сообщает, что в Зальцбурге пострадал город Халляйн. Здесь из берегов вышла река Котбах – центр города превратился в речки. Спасатели говорят, что жертв среди населения нет.
В Тироле уровень воды побил 30-летний рекорд. Здесь из берегов вышли реки Бриксенталер Ахе и Кельхзауэр Ахе. В результате пострадали города Брукхойзль и Хербрунн в районе Куфштайн.
Аналогичная ситуация развилась в альпийском поселке Инергшлесс в тирольском округе Линц. В итоге было заблокировано движение по проходящей через горы трассе Фельбертауэрнштрассе, соединяющей зальцбургский Миттерзиль и тирольский Линц.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне наводнения накрыли Бельгию и Нидерланды, в результате два десятка погибших.
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