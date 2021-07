Наводнения накрывают Бельгию и Нидерланды – погибли более 20 человек (видео)

На востоке Бельгии не менее 20 человек погибли в результате наводнения, еще 20 жителей региона – пропали без вести. Непогода разрушила десятки домов и заставила жителей Бельгии спешно покидать свои дома.

Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства, передает DW.

Премьер-министр Александер Де Кроо уже объявил 20 июля национальным днем траура. Он заявил, что нынешние наводнения могут стать крупнейшими, с которыми когда-либо сталкивалась страна.

#Flood Alert

The situation in #Belgium is not better than Germany and the death toll is rising dramatically, while over 2000 people still missing in the two countries. pic.twitter.com/RXQDC8mQiU