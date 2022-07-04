Евросоюз готов нанести новый удар по РФ – о чем речь

Россия может получить новые санкции. Фото: коллаж "Сегодня"

Евросоюз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России. Это может произойти до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Что войдет в новый пакет

ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота

Закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций

При этом в новый пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Ужесточение контроля за соблюдением санкций

Как пишет Financial Times, высокопоставленные чиновники ЕС обсуждают создание единого органа по реализации санкционной политики.

Такой орган необходим для более жесткого и последовательного применения санкций, связанных с войной в Украине.

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Как отметил глава ОП Андрей Ермак, это может быть действительно эффективное решение, позволяющее принимать санкционные решения быстрее, чем сейчас – по формуле поиска консенсуса среди всех членов ЕС.

Зеленский о санкциях

В своем последнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое давление агрессора является аргументом для принятия седьмого пакета санкций ЕС против России.

"Во всех переговорах постоянно подчеркиваю – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику. Очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса – все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций", – отметил необходимость продолжения давления на экономику России президент Украины.

Также напомним, одна из стран ЕС отказалась от импорта из России.