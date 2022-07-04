Євросоюз готовий завдати нового удару по РФ – про що йдеться

Росія може отримати нові санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз хоче погодити сьомий пакет санкцій проти Росії. Це може статися до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Що увійде до нового пакету

ЄС може запровадити заборону на експорт російського золота

Закрити лазівки для обходу попередніх санкцій

Водночас у новий пакет можуть не потрапити газове ембарго та санкції проти ядерної енергетики Росії.

Посилення контролю за дотриманням санкцій

Як пише Financial Times, високопосадовці ЄС обговорюють створення єдиного органу з реалізації санкційної політики.

Такий орган необхідний для більш жорсткого та послідовного застосування санкцій, пов'язаних з війною в Україні.

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Як зазначив голова ОП Андрій Єрмак, це може бути справді ефективне рішення, яке дозволяє приймати санкційні рішення швидше, ніж зараз – за формулою пошуку консенсусу серед усіх членів ЄС.

Зеленський про санкції

У своєму останньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетичний тиск агресора є аргументом для ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії.

"В усіх переговорах незмінно наголошую – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", – наголосив на необхідності продовження тиску на економіку Росії президент України.

Також нагадаємо, одна з країн ЄС відмовилася від імпорту з Росії.