Великобританія думає над новим ударом по Росії: що відомо

Ліз Трасс розповіла, яку ідею Канади підтримує

Ліз Трасс заявила про підтримку ідеї щодо конфіскації заморожених російських активів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія хоче наслідувати приклад Канади та конфіскувати активи росіян у Великобританії, щоб передати їх Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, пише The Guardian.

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Як зазначається, понад 120 000 будинків в Україні було зруйновано під час російського вторгнення, що створило потребу в мільярдних доходах для економічного відновлення країни та перетворення її на економіку, орієнтовану на Європу.

Трасс заявила, що підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та перерозподілити їх між жертвами війни в Україні:

"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна з концепцією. Нам просто потрібно розібратися в деталях".

За її словами, для цієї ініціативи, найімовірніше, буде потрібний закон, але необов'язково.

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Як пише видання, вилучені кошти можуть бути передані або фізичним особам як репарації, або українській державі. Зараз Великобританія може призупинити дію російських активів відповідно до закону про економічні злочини на 56 днів та продовжити зупинку ще на 56 днів. У цей період власник активу не може отримати будь-якої вигоди від нього.

Крім цього, Трасс зазначила, що Великобританія позиціюватиме себе як ключового партнера України у процесі відновлення:

"Відновлення України після агресивної війни Росії буде символом влади демократії над самодержавством. Це покаже Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.), що його спроби знищити Україну лише породили сильнішу, процвітаючу і більш згуртовану націю".

Також міністр заявила, що Великобританія рішуче підтримує територіальну цілісність України та залишиться на боці нашої країни, оскільки вона стає "сильною, процвітаючою та передовою демократією".

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"Ми лідирували в підтримці України під час війни та продовжимо лідирувати в підтримці плану реконструкції та розвитку українського уряду", – зазначила вона.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також висловився на цю тему, заявивши, що росіяни, які опинилися під санкціями, повинні платити за відновлення України.

"Бо вони пов‘язані з режимом Кремля. Це наша мета, про яку ми говоримо союзникам", – сказав він.

Раніше уряд Великобританії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента Росії Володимира Путіна.