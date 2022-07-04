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Великобритания думает над новым ударом по России: что известно

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 10:30
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Лиз Трасс рассказала, какую идею Канады поддерживает
Лиз Трасс заявила о поддержке идеи о конфискации замороженных российских активов.
Лиз Трасс заявила о поддержке идеи о конфискации замороженных российских активов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян в Великобритании, чтобы передать их Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.

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Детали

Как отмечается, более 120 000 домов в Украине были разрушены во время российского вторжения, что создало потребность в миллиардных доходах для экономического восстановления страны и превращения ее в экономику, ориентированную на Европу.

Трасс заявила, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны в Украине:

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях".

По ее словам, для этой инициативы, скорее всего, потребуется закон, но необязательно.

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Как пишет издание, изъятые средства могут быть переданы либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству. В настоящее время Великобритания может приостановить действие российских активов в соответствии с законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на 56 дней. В этот период владелец актива не может получить какую-либо выгоду от него.

Кроме этого, Трасс отметила, что Великобритания будет позиционировать себя как ключевого партнера Украины в процессе восстановления:

"Восстановление Украины после агрессивной войны России будет символом власти демократии над самодержавием. Это покажет Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.), что его попытки уничтожить Украину лишь породили более сильную, более процветающую и более сплоченную нацию".

Также министр заявила, что Великобритания решительно поддерживает территориальную целостность Украины и останется на стороне нашей страны, поскольку она становится "сильной, процветающей и передовой демократией".

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"Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и продолжим лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства", – отметила она.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также высказался на эту тему, заявив, что оказавшиеся под санкциями россияне должны платить за восстановление Украины.

"Потому что они связаны с режимом Кремля. Это наша цель, о которой мы говорим союзникам", – сказал он.

Ранее правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента России Владимира Путина.

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