Евросоюз готовит экономические санкции в отношении Беларуси – Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС хотят обсудить, как выполнить решения об экономических и секторальных санкциях

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Из-за принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить санкции в отношении Беларуси.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает WHBL.

"Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси... Мы начнем с Беларуси, с захвата самолета и задержания двух пассажиров – это нечто такое, что абсолютно неприемлемо", – сказал Боррель.

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Также он отметил, что европейские главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать:

ситуацию на Ближнем Востоке;

партнерские отношения ЕС со странами Африки;

развитие Индо-Тихоокеанской стратегии ЕС;

конфликты в странах Восточного партнерства, которые влияют на безопасность Европейского Союза.

Как мы писали ранее, главы стран и правительств стран – членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.