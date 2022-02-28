Евросоюз обнародовал новый список олигархов и политиков РФ попавших под санкции

Игорь Сечин, Ольга Скабеева, Дмитрий Песков и еще два десятка человек попали под санкции РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны имена россиян, против которых Европейский Союз ввел новые персональные санкции из-за вторжения РФ в Украину. Список опубликовали российские СМИ. В нем — 26 фамилий.

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Николай Токарев, глава "Транснефти"

Алишер Усманов, бизнесмен

Петр Авен, бизнесмен

Михаил Фридман, бизнесмен

Сергей Ролдугин, бизнесмен

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Ирек Файзулин, глава Минстроя России

Виталий Савельев, глава Минтранса России

Андрей Турчак, первый вице-спикер Совфеда

Тигран Кеосаян, журналист

Ольга Скабеева, журналист

Александр Пономаренко, бизнесмен

Модест Колеров, журналист

Роман Бабаян, журналист

Захар Прилепин, журналист

Антон Красовский, журналист

Аркадий Мамонтов, журналист

Сергей Пинчук, замкомандующего Черноморским флотом

Алексей Авдеев, замкомандующего Южным военным округом

Рустам Мурадов, замкомандующего Южным военным округом

Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа

Геннадий Тимченко, бизнесмен

Алексей Мордашов, бизнесмен

Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.

Санкции против России

Ранее Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.

Реклама

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ

Реклама

Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.

Кроме того, Россию и Беларусь отстраняют от всех международных спортивных соревнований.