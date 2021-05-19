Евросоюз откроет границы для туристов из третьих стран – но есть условие

При этом все путешественники должны пройти полный курс иммунизации от коронавируса одобренными вакцинам

Туристы должны пройти полный курс вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Послы стран-членов Евросоюза приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран. Однако есть условие – туристы должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", – сказал представитель Еврокомиссии.

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Совет также намерен расширить список стран с хорошей эпидемической ситуацией, который будет основан на новых параметрах.

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"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", – сказано в сообщении.

Отмечается, что новые рекомендации теперь должны быть утверждены Советом ЕС.

Как сообщалось ранее, правительство Греции официально разрешило въезд туристам из Украины с 14 мая. Отдохнуть в этой стране можно будет при соблюдении ряда условий.

Кроме того, после 20 мая испанские власти тоже надеются начать принимать иностранных туристов из третьих стран.