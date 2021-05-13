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Испания открывает границы для туристов – украинцев тоже ждут

13 мая, 21:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти королевства хотят развеять страх путешественников перед заграничными поездками – страны Восточной Европы один из приоритетов

Фото: REUTERS/Vincent West

Фото: REUTERS/Vincent West

Испанские власти надеются, что после 20 мая королевство сможет принимать иностранных туристов из третьих стран – после того, как Евросоюз отменит действие рекомендации Совета ЕС об ограничении несущественных поездок извне.

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Об этом сообщает издание Diario de Sevilla.

На презентации кампании по запуску туризма "Вы заслуживаете Испанию" министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото допустила, что рекомендации могут быть ослаблены еще до 20 мая.

Это облегчит иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию.

Целью кампании Марото назвала преодоление психологического барьера и избавление от страхов перед путешествиями, а также побудить туристов к заграничным поездкам – в первую очередь, в Испанию.

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Основными направлениями притока туристов в Испанию министр назвала Восточную и Северную Европу, а также Великобританию, Францию и Германию.

Также министр напомнила, что в июне Испания запускает COVID-сертификаты. Предполагается, что украинские туристы смогут попасть в страну только с таким документом.

Напомним, ранее в испанском правительстве называли другую дату открытия границ для туристов – это собирались сделать в июне.

Тем временем сама страна понемногу выходит из чрезвычайного положения – в марте провели первый с начала пандемии масштабный концерт, на который пришли 5 тысяч человек.

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