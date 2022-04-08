Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Российская армия совершает военные преступления / Коллаж "Сегодня"
Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.
Об этом сообщил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.
"Мы будем вам помогать, вашему генеральному прокурору, предоставить доказательства Международному уголовному суду. Наша задача – помочь вам, ведь вы сражаетесь и за нас", - уточнил Жозеп Боррель.
Также представитель Европейского Союза сообщил, что делегация ЕС вернется в Киев.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".