Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Российская армия совершает военные преступления / Коллаж "Сегодня"

Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.

Об этом сообщил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

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"Мы будем вам помогать, вашему генеральному прокурору, предоставить доказательства Международному уголовному суду. Наша задача – помочь вам, ведь вы сражаетесь и за нас", - уточнил Жозеп Боррель.

Также представитель Европейского Союза сообщил, что делегация ЕС вернется в Киев.

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