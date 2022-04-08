Євросоюз допоможе Україні довести військові злочини РФ у Гаазі

Російська армія вчиняє військові злочини / Колаж "Сьогодні"

Представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази військових злочинів Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомив представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським.

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"Ми вам допомагатимемо, вашому генеральному прокурору, надати докази Міжнародному кримінальному суду. Наше завдання – допомогти вам, адже ви боретесь і за нас", – уточнив Жозеп Борель.

Також представник Європейського Союзу повідомив, що делегація ЄС повернеться до Києва.

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