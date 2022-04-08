Євросоюз допоможе Україні довести військові злочини РФ у Гаазі

Російська армія вчиняє військові злочини / Колаж "Сьогодні"
Представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази військових злочинів Міжнародний кримінальний суд.
Про це повідомив представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським.
"Ми вам допомагатимемо, вашому генеральному прокурору, надати докази Міжнародному кримінальному суду. Наше завдання – допомогти вам, адже ви боретесь і за нас", – уточнив Жозеп Борель.
Також представник Європейського Союзу повідомив, що делегація ЄС повернеться до Києва.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".