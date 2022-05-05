Фейгин: Путин доверяет только одному олигарху, близкому к его дочерям

Фейгин назвал человека, которому Путин может передать свои обязанности/Фото: коллаж: "Сегодня"

В последнее время появилась информация, что президенту РФ Владимиру Путину могут сделать операцию. Слухи о проблемы со здоровьем хозяина Кремля ходят давно. Пока Путин будет проводить время в больнице, его обязанности будет выполнять другой человек — достаточно близкий к нему.

Об этом российский политический деятель и юрист Марк Фейгин рассказал во время эфира "Україна разом" с Лесей Вакулюк и Олегом Панютой на Youtube-канале "Украина 24".

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Последние слухи вокруг возможной операции Путина породили разговоры о том, кому в это время российский президент передаст власть в стране. Часто таким человеком называют Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Российский политический и общественный деятель Марк Фейгин сомневается, что это будет именно это лицо, ведь Путин обычно доверяет людям слабее себя.

"Я допускаю, что это будет какой-то неформальный контроль. Вот там у него из близких неформальных лиц — это Юрий Ковальчук, олигарх. Близкий друг его отца много лет, из Петербурга. Путин, если будет уверенным, что он не умрет, а лишь надо просто проконтролировать ситуацию на какой-то период операции, то он скорее доверится личному человеку", — сказал Фейгин.

Именно Ковальчук, считает Фейгин, может стать некой переходной, номинальной фигурой. На самом деле не так и важно, кто это будет, хоть тот самый Медведев, чтобы этот человек решал вопрос:

"Ковальчук сейчас очень близок к дочерям Путина, он и с ними работает. Говорят, что он сидит даже на совещаниях ФСО. ФСО согласовывает с Юрием Ковальчуком отдельные вопросы, касающиеся личности президента. Это такая степень доверия, не требующая формальных должностей".

Отсюда возникает логичный вопрос: чего Украине ждать от этой персоны. Марк Фейгин отмечает, что братья Ковальчуки довольно рациональные люди, более рациональные, чем большинство окружения Путина, и они эксплуатируют совсем другие вещи:

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"Они владеют РЕН ТВ. У них половина сетки – это всякий оккультизм, полеты на Нибиру. Юрий Ковальчук вряд ли похож на человека, который занимается подобными вещами, но активно это эксплуатирует, весь это оккультизм. Поэтому эти люди непредсказуемы с одной стороны, с одной стороны, с второй, мне кажется, они же по деньгам. А деньги это рациональное начало. Для них деньги важнее всего остального".

По представлениям Фейгина, эти люди скорее всего склонны выбрать более мягкую фигуру, которая обеспечит им гарантии: экономические, финансовые и неприкосновенность. Они вряд ли пойдут на какие-нибудь резкие движения по типу давайте весь мир подорвём. По-моему, все же нет, — констатирует политический деятель.

Пионтковский озвучил неожиданный сценарий, как умрет Путин

Недавно появилась информация о том, что президенту РФ Владимиру Путину необходима срочная операция. Многие украинцы возлагают на это событие определенные надежды. На фоне этих слухов Андрей Пионтковский, русский математик, журналист, политический деятель подумал, что может ожидать российского президента.

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Пионтковский отмечает, что в России достаточно умных людей, которые, несмотря на свою ненависть к Западу и Украине, все же понимают, в каком безвыходном положении находится их государство сейчас, поэтому могут начать действовать.

"И такая смерть на операционном столе для многих выглядит как самый невинный сценарий. Это легче, чем устраивать военный переворот, врываться в бункер с автоматами", – сказал он.

Ликвидация Путина, считает Пионтковский, отвечает интересам системы. Конечно, речь не идет о новой, прекрасной, демократической России. Эти люди, подчеркивает политический деятель, в первую очередь крупнейшие преступники в истории всего человечества, мультимиллиардеры. И вот сейчас интересы этого коллектива расходятся с интересами Путина. Без него система еще сможет выжить.

"Я вижу два сценария поведения системы. Ну один такой, назовем его условно двадцатый съезд. Вскоре после того, как Путин скончается на операционном столе, нам объявят, что вот преступная группа Патрушева-Путина интригами захватила руководство в партии "Единая Россия", государство и нанесла огромный, огромный, непоправимый ущерб традиционной братской дружбе украинского и российского народов по заданию сионистов", — сказал Пионтковский.

Это вполне вероятно, подчеркивает Пионтковский, ведь в последнее время в России возникает много диких антисемитских высказываний. Поэтому заявление, что Путин и его ближайшее окружение по заданию сионистов взорвали российско-украинскую дружбу, а патриотические силы это исправят – абсолютно возможно. Другой сценарий событий, по словам политического деятеля, может реализоваться уже на 9 мая.

"9 мая нужно принимать какие-то необратимые решения: или двадцатый съезд, или новый Брестский мир. Товарищ Лукашенко с удовольствием позволит в Бресте заключить мир на таких же условиях, как в 1918 году. Забывают же, что сначала ленинскую Россию заставили заключить Брестский мир с Украиной, а затем с новым украинским государством, а уже через две-три недели с Германией", — сказал Пионтковский.

9 мая уже скоро, поэтому мы сможем проверить эти догадки, подытожил он.

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