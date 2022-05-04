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Пионтковский озвучил неожиданный сценарий, как умрет Путин

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 17:21
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По мнению журналиста, возможны два варианта развития событий
Пионтковский высказался о смерти Путина
Пионтковский высказался о смерти Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно появилась информация о том, что президенту РФ Владимиру Путину необходима срочная операция. Многие украинцы возлагают на это событие определенные надежды. На фоне этих слухов Андрей Пионтковский, русский математик, журналист, политический деятель, подумал, что может ожидать российского президента.

Об этом он рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-каналы "Украина 24".

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Пионтковский отмечает, что в России достаточно умных людей, которые, несмотря на свою ненависть к Западу и Украине, все же понимают, в каком безысходном состоянии находится их государство сейчас, поэтому могут начать действовать.

"И такая смерть на операционном столе для многих выглядит как самый невинный сценарий. Это легче, чем устраивать военный переворот, врываться в бункер с автоматами", – сказал он.

Ликвидация Путина, считает Пионтковский, отвечает интересам системы. Конечно, речь не идет о новой, прекрасной, демократической России. Эти люди, подчеркивает политический деятель, в первую очередь крупнейшие преступники в истории всего человечества, мультимиллиардеры. И вот сейчас интересы этого коллектива расходятся с интересами Путина. Без него система еще сможет выжить.

"Я вижу два сценария поведения системы. Ну один такой, назовем его условно двадцатый съезд. Вскоре после того, как Путин скончается на операционном столе, нам объявят, что вот преступная группа Патрушева-Путина интригами захватила руководство в партии "Единая Россия", государство и нанесла огромный, огромный, непоправимый ущерб традиционной братской дружбе украинского и российского народов по заданию сионистов", — сказал Пионтковский.

Это вполне вероятно, подчеркивает Пионтковский, ведь в последнее время в России возникает много диких антисемитских высказываний. Поэтому заявление, что Путин и его ближайшее окружение по заданию сионистов взорвали российско-украинскую дружбу, а патриотические силы это исправят – абсолютно возможно. Другой сценарий событий, по словам политического деятеля, может реализоваться уже на 9 мая.

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"9 мая нужно принимать какие-то необратимые решения: или двадцатый съезд, или новый Брестский мир. Товарищ Лукашенко с удовольствием позволит в Бресте заключить мир на таких же условиях, как в 1918 году. Забывают же, что сначала ленинскую Россию заставили заключить Брестский мир с Украиной, а затем с новым украинским государством, а уже через две-три недели с Германией", — сказал Пионтковский.

9 мая уже скоро, поэтому мы сможем проверить эти догадки, подытожил он.

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