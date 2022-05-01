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Фейгин раскрыл настоящую болезнь Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 18:58
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Российский политический деятель прокомментировал постоянное присутствие врачей рядом с президентом РФ
Марк Фейгин предположил, чем может быть болен Владимир Путин
Марк Фейгин предположил, чем может быть болен Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы президент РФ Владимир Путин не был болен, онкологи бы его не сопровождали. Об этом российский политический деятель и юрист Марк Фейгин рассказал ведущей Наташе Влащенко в интервью для YouTube-канала "Україна24".

По мнению Марка Фейгина, если человека сопровождает онколог, либо у него ремиссия, либо метастазы. Фейгин вспомнил о расследовании российского журналиста Романа Баданина, в котором говорится, что за Путиным следуют десятки врачей, и один из них – онколог. Там приводятся соответствующие документы.

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"Думаю, это был слив из администрации президента. Знаете, если у вас все хорошо, онкологи вас не сопровождают. Люди ведь даже побаиваются ходить к онкологам, мало ли что. Если тебя сопровождают, либо у тебя ремиссия, либо метастазы, одно из двух", — считает он.

Фейгин настаивает, что Путин не так здоров, как это пытается преподнести пропаганда.

"Его эти купания – это скорее что-то ритуальное. Кто поверит, что искупавшись в крови из рогов оленей, можно омолодиться? Это на идиотов рассчитано", — считает Фейгин.

Фейгин убежден, что Путин увлекается оккультизмом, как когда-то Гитлер. Оба кровавые диктаторы – неверующие. Церковь для Путина – институт.

"Пугачев в интервью Гордону рассказала, что Путин не верит в бога, а верит в сакральность своей власти. Мне то же рассказывал Белковский в 2009 году, что у Путина онкология эндокринной системы", — сказал он.

Фейгин подытожил, что Путин компенсирует приближение немощи мистикой.

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"Он пытается сделать грядущую немощь нестрашной через магию. Возможно, усугубление идет из-за его болезни. Путин сам говорил, что в 2013 году он упал с лошади и ему чинили спину. Но, по-моему, за этим скрывается что-то более серьезное, вызванное не столько возрастом, как напрягом, в котором он живет, скрывая этот факт", — сказал адвокат.

Российский политический деятель утверждает, что Путин хотел быстро закончить войну, но ему это не удалось. Это только усиливает стресс, который скоро может проявить болезнь зримо.

"У этого все есть основания, как бы инфернально это не выглядело со стороны", — заявил Фейгин.

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