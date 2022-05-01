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Фейгін розкрив справжню хворобу Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 18:58
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Російський політичний діяч прокоментував постійну присутність лікарів поруч із президентом РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якби президент РФ Володимир Путін не був хворий, онкологи його б не супроводжували. Про це російський політичний діяч та юрист Марк Фейгін розповів ведучій Наташі Влащенко в інтерв'ю для YouTube-каналу "Україна 24".

На думку Марка Фейгіна, якщо людину супроводжує онколог, у неї або ремісія, або метастази. Фейгін згадав про розслідування російського журналіста Романа Баданіна, в якому йдеться, що Путіна супроводжують десятки лікарів, і один з них – онколог. Там наводяться відповідні документи.

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"Думаю, це був злив з адміністрації президента. Знаєте, якщо у вас усе гаразд, онкологи вас не супроводжують. Адже люди навіть побоюються ходити до онкологів, чи мало що. Якщо тебе супроводжують, маєш або ремісію, або метастази, одне з двох", — вважає він.

Фейгін наполягає, що Путін не такий здоровий, як це намагається показати пропаганда.

"Його ці купання – це, швидше, щось ритуальне. Хто повірить, що, викупавшись у крові з рогів оленів, можна омолодитися? Це на ідіотів розраховано", — вважає Фейгін.

Він переконаний, що Путін захоплюється окультизмом, як колись Гітлер. Обидва криваві диктатори безбожники. Церква для Путіна – інститут.

"Пугачова в інтерв'ю Гордону розповіла, що Путін не вірить у Бога, а вірить у сакральність своєї влади. Мені те саме розповідав Бєлковський у 2009 році, що у Путіна онкологія ендокринної системи", — сказав він.

Фейгін підсумував, що Путін компенсує наближення немочі містикою.

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"Він намагається зробити майбутню неміч нестрашною через магію. Можливо, посилення відбувається через його хворобу. Путін сам казав, що у 2013 році він упав з коня і йому лагодили спину. Але, на мою думку, за цим ховається щось серйозніше, не так через вік, як через напруження, в якому він живе, приховуючи цей факт", — сказав адвокат.

Російський політичний діяч стверджує, що Путін хотів швидко закінчити війну, але це не вдалося. Це тільки посилює стрес, який незабаром може проявити хворобу зримо.

"У цього є підстави, як би інфернально це не видавалося", — заявив Фейгін.

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