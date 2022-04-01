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У Кремлі заперечують страшне захворювання у Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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1 квітня, 18:49
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Пєскову довелося відповідати на запитання, чи є рак у його боса
За Путіним постійно їздить бригада лікарів, але у Кремлі твердять, що він здоровий / Колаж "Сьогодні"
За Путіним постійно їздить бригада лікарів, але у Кремлі твердять, що він здоровий / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі змушені були зробити заяву щодо стану здоров'я міжнародного злочинця Володимира Путіна після того, як вийшло розслідування журналістів видання "Проект" про серйозне захворювання агресора.

Про це повідомив колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

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Спростування

Під час традиційного брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечував якісь онкологічні хвороби у свого боса.

"Це все вигадки та неправда", – запевнив Пєсков.

На уточнююче запитання журналіста: "Чи я розумію, що Володимир Путін не хворий на рак і не робив будь-які операції у зв'язку з онкологією?", Пєсков відповів: "Вірно".

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Розслідування

  • Журналісти проаналізували дані держзакупівель та з'ясували, що з 2016 по 2020 рік Путіна у поїздках до Сочі супроводжувала бригада лікарів. Найчастіше з ним літали два лікарі-отоларингологи (один із них супроводжував Путіна 59 разів, інший – 38 разів) та хірург-фахівець з раку щитовидної залози (35 разів).
  • За даними американської розвідки, президент Росії Володимир Путін страждає мозковим розладом, яке спричинене деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами.
  • Американський телеканал CNN повідомляє, що західні спецслужби ведуть психологічну війну за Україну безпосередньо з президентом Росії, щоб остаточно підірвати його віру у свої сили. Міжнародного злочинця як колишнього співробітника КДБ/ФСБ дратують зливи даних західних розвідок, які свідчать, наскільки глибоко чужі спецслужби сидять в оточенні президента Росії.

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