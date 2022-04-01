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В Кремле отрицают страшное заболевание у Путина

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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1 апреля, 18:49
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Пескову пришлось отвечать на вопрос, есть ли рак у его босса
За Путиным постоянно ездит бригада врачей, но в Кремле твердят, что он здоров / Коллаж "Сегодня"
За Путиным постоянно ездит бригада врачей, но в Кремле твердят, что он здоров / Коллаж "Сегодня"

В Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья международного преступника Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.

Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

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Опровержение

Во время традиционного брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал какие-либо онкологические болезни у своего босса.

"Это все выдумки и неправда", – заверил Песков.

На уточняющий вопрос журналиста: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком и не делал какие-либо операции в связи с онкологией?", Песков ответил: "Верно".

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Расследование

  • Журналисты проанализировали данные госзакупок и выяснили, что с 2016 по 2020 году Путина в поездках в Сочи сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой – 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).
  • Согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.
  • Американский телеканал CNN сообщает, что западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России, чтобы окончательно подорвать его веру в свои силы. Международного преступника, как бывшего сотрудника КГБ/ФСБ раздражают сливы данных западных разведок, которые свидетельствуют, насколько глубоко чужие спецслужбы сидят в окружении президента России.

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