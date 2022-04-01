В Кремле отрицают страшное заболевание у Путина

В Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья международного преступника Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.
Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Опровержение
Во время традиционного брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал какие-либо онкологические болезни у своего босса.
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"Это все выдумки и неправда", – заверил Песков.
На уточняющий вопрос журналиста: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком и не делал какие-либо операции в связи с онкологией?", Песков ответил: "Верно".
Расследование
- Журналисты проанализировали данные госзакупок и выяснили, что с 2016 по 2020 году Путина в поездках в Сочи сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой – 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).
- Согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.
- Американский телеканал CNN сообщает, что западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России, чтобы окончательно подорвать его веру в свои силы. Международного преступника, как бывшего сотрудника КГБ/ФСБ раздражают сливы данных западных разведок, которые свидетельствуют, насколько глубоко чужие спецслужбы сидят в окружении президента России.