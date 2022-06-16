Франция передаст Украине дополнительное вооружение – что именно

Эммануэль Макрон пообещал помогать Украине вооружением. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Еммануель Макрон заявил, что Париж передаст Украине шесть САУ CAESAR дополнительно к объявленным поставкам вооружения. Так, всего будет передано 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR от Франции.

Об этом Макрон сообщил во время визита в Киев сегодня, 16 июня.

Реклама

"Мы усилим военную поддержку, в том числе САУ CAESAR, которые позволят военным более эффективно защищаться от российской агрессии", – сказал он.

Макрон отметил, что Франция не будет принуждать Украину к мирным переговорам с РФ. По его словам, украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не потребуют от Украины условий", – добавил президент Франции.

Макрон оправдал свои разговоры с Путиным продовольственной безопасностью

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему необходимо поддерживать связь с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, он разговаривает с ним только после согласия нашего главы государства Владимира Зеленского. Об этом Макрон рассказал во время визита в Киев сегодня, 16 июня.

"Нам нужно иметь канал диалога с РФ, например, по вопросам продовольственной безопасности. И, если мы можем получить определенные сдвиги, то мы должны делать все, что от нас зависит", – заявил президент Франции.

Макрон отметил: когда открывается окно возможности – он каждый раз это делает с согласия Зеленского. По словам лидера Франции, дискуссии с Россий нужно будет продолжать.

Реклама

"Дискуссии должны быть. Когда мы с самого начала общались с РФ – на это давал согласие Зеленский. Еще с 2019 года мы общались в таком контексте", – добавил Макрон.

Ранее мы писали, что президент Франции Еммануель Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По его словам, Украина является частью европейской семьи. Таким образом, страны ЕС поддерживают нашу страну.

Кроме того, президент Франции Еммануель Макрон прокомментировал свое высказывание о "сохранении лица Путину". По его словам, Украина должна побеждать в развязанной РФ войне.