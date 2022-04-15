Франция возвращает свое посольство в Киев

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Посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев. Об этом сообщило диппредставительство Франции в Украине.
"Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях для борьбы с начатой Россией 24 февраля войной", – заявили в Министерстве иностранных дел Франции. выпуск.
Помощь от Франции
Франция оказывает поддержку Украине в виде военной техники, гуманитарной помощи и в контексте расследования злоупотреблений, совершенных российскими войсками в отношении украинских мирных жителей.
Правительство Франции выделило сто миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и соседним странам, включая Польшу и Молдову, в которых находится много украинских беженцев.
Ситуация с дипломатами
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.