Франція повертає своє посольство до Києва

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Посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова місяць тому через російське вторгнення, повернеться до Києва. Про це повідомило диппредставництво Франції в Україні.
"Ця передислокація відбудеться дуже скоро і дозволить ще більше поглибити підтримку, яку Франція надає Україні в усіх галузях для боротьби з розпочатою Росією 24 лютого війною", – заявили в Міністерстві закордонних справ Франції. випуск.
Допомога від Франції
Франція надає підтримку Україні у вигляді військової техніки, гуманітарної допомоги та в контексті розслідування зловживань, скоєних російськими військами щодо українських мирних жителів.
Уряд Франції надав сто мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам, включаючи Польщу та Молдову, в яких перебуває багато українських біженців.
Ситуація із дипломатами
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва . Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва .
- Незважаючи на війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що із польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.