Франція повертає своє посольство до Києва

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Посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова місяць тому через російське вторгнення, повернеться до Києва. Про це повідомило диппредставництво Франції в Україні.

"Ця передислокація відбудеться дуже скоро і дозволить ще більше поглибити підтримку, яку Франція надає Україні в усіх галузях для боротьби з розпочатою Росією 24 лютого війною", – заявили в Міністерстві закордонних справ Франції. випуск.

Допомога від Франції

Франція надає підтримку Україні у вигляді військової техніки, гуманітарної допомоги та в контексті розслідування зловживань, скоєних російськими військами щодо українських мирних жителів.

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Уряд Франції надав сто мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам, включаючи Польщу та Молдову, в яких перебуває багато українських біженців.

Ситуація із дипломатами