Генсек ООН назвал жизнь детей в Газе адом на Земле

Дети на развалинах после бомбардировки. Фото: AP Photo/Khalil Hamra
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал адом жизнь палестинских детей из-за конфликта в секторе Газа.
Об этом он заявил на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
"Если и есть ад на Земле, то это жизнь детей в Газе. Я вновь обращаюсь ко всем сторонам с призывом сейчас же прекратить враждебные действия. Я обращаюсь ко всем сторонам для немедленного прекращения огня", – сказал Гутерриш.
По мнению генсека ООН, возвращение к мирному процессу – это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению. Он призвал работать над возвращением к переговорам, которые бы окончательно решили вопрос о статусе Иерусалима и других территорий.
"Иерусалим – это священный город для трех мировых религий. Я подчеркиваю, что статус-кво священных мест должен уважаться и соблюдаться", – указал он.
Напомним, ранее израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.
Новости на эту же тему: