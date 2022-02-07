Глава МИД Британии обвинила РФ во лжи из-за Украины

Лиз Трасс (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Российскую Федерацию в ложных заявлениях относительно ее планов по Украине.

Об этом она написала в Twitter накануне своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и в нашей решимости "повысить цену" для России, если они предпримут дальнейшие действия", — говорится в сообщении.

Британский дипломат в своей публикации разместила пост The Washington Post от 5 февраля, в котором официальные лица Вашингтона рассказывают о завершении подготовки России к крупномасштабному вторжению в Украину.

Речь идет о подготовке инсценировки возобновления активных боевых действий на Донбассе, ответственность за которые РФ хочет возложить на Вооруженные силы Украины. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.

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Угроза вторжения РФ в Украину