Глава МИД Германии оценила перспективу переговоров с Путиным через призму Бучи

Бербок считает, что сейчас с Путинім невозможно договориться / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время поездки в Украину была шокирована посещением Бучи и близким знакомством с обстоятельствами военных преступлений России.

Бербок в интервью Spiegel призналась, что пережила много шоковых моментов в свои первые шесть месяцев в должности министра иностранных дел:

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"Одним из худших моментов был тот момент, когда украинский генпрокурор, когда я посетила Бучу, показала мне папку с фотографиями, среди которых был маленький ребенок, застреленный на лестнице подвала, и 16-летний парень, которому выстрел попал прямо в грудь. Это все говорит о том, что сейчас невозможно договориться с этим Путиным. Речь идет об уничтожении. Даже детей".

Также Анналена Бербок рассказала, что Запад не может позволить себе вмешаться в войну в Украине даже создать гуманитарные коридоры для населения. По ее словам, жестокость внешней политики заключается в том, что иногда приходится сохранять хладнокровие и терпеть тот факт, что ничего не поделаешь.

Шольц объяснил, почему Германия дает Украине мало оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине с такой же интенсивностью, как это делают США.

Как отметил Шольц, необходимо понять, что существует разница между Германией и таким государством, как Штаты: американские власти много тратят на оборону, много инвестируют в это и потому обладают большими запасами вооружения.

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Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Санкции против России, по его словам, будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет "справедливого соглашения" с Украиной. Также канцлер обнадежил украинцев заявлением о расширении ЕС.