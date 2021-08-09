Годовщина протестов в Беларуси: мир так и не признал Лукашенко – он стал изгоем

Главной целью демонстрантов был честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который возглавляет страну уже 27 лет

Лукашенко уже целый год продолжает репрессии против своего же народа / Фото: Getty Images

Сегодня годовщина массовых протестов в Беларуси. 9 августа 2020 года тысячи несогласных с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на многолюдные протесты в крупнейших городах страны.

Силовики действовали жестко – нападали, били и задерживали любого, кто находился в зоне протеста или неподалеку. Не менее 600 задержанных оказались потом в тюрьмах.

Главной целью демонстрантов был честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который возглавляет страну уже 27 лет.

Законно избранным президентом его не признали ни США, ни Европа, в том числе и Украина.

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Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина .

. Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве 3 августа нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине". Переехать в Украину ему пришлось осенью 2020-го после протестов в Беларуси. Его соратники говорят, что это спланированная спецоперация белорусских спецслужб.

Тем временем сам Лукашенко недавно назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.