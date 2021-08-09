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Годовщина протестов в Беларуси: мир так и не признал Лукашенко – он стал изгоем

9 августа, 10:52

Сергей Мартынец

Главной целью демонстрантов был честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который возглавляет страну уже 27 лет

Лукашенко уже целый год продолжает репрессии против своего же народа / Фото: Getty Images

Сегодня годовщина массовых протестов в Беларуси. 9 августа 2020 года тысячи несогласных с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на многолюдные протесты в крупнейших городах страны.

Силовики действовали жестко – нападали, били и задерживали любого, кто находился в зоне протеста или неподалеку. Не менее 600 задержанных оказались потом в тюрьмах.

Главной целью демонстрантов был честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который возглавляет страну уже 27 лет.

Законно избранным президентом его не признали ни США, ни Европа, в том числе и Украина.

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Что натворил Лукашенко в Беларуси

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве 3 августа нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине". Переехать в Украину ему пришлось осенью 2020-го после протестов в Беларуси. Его соратники говорят, что это спланированная спецоперация белорусских спецслужб.

Тем временем сам Лукашенко недавно назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.

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Источник: Сегодня

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