Версия на русском
$ 26,83
31,68

Річниця протестів у Білорусі: світ так і не визнав Лукашенка – він став ізгоєм

9 серпня, 10:52

Сергій Мартинець

Головною метою демонстрантів був чесний підрахунок голосів і відставка Лукашенка, який очолює країну вже 27 років

Лукашенко вже цілий рік продовжує репресії проти свого ж народу / Фото: Getty Images

Сьогодні річниця масових протестів у Білорусі. 9 серпня 2020 року тисячі незгодних з перемогою Олександра Лукашенка на президентських виборах вийшли на багатолюдні протести в найбільших містах країни.

Силовики діяли жорстко – нападали, били і затримували будь-кого, хто знаходився в зоні протесту або поблизу. Не менше 600 затриманих опинилися потім у в'язницях.

Головною метою демонстрантів був чесний підрахунок голосів і відставка Лукашенка, який очолює країну вже 27 років.

Законно обраним президентом його не визнали ні США, ні Європа, у тому числі й Україна.

Реклама

Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві 3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". Переїхати в Україну йому довелося восени 2020-го після протестів у Білорусі. Його соратники кажуть, що це спланована спецоперація білоруських спецслужб.

Тим часом сам Лукашенко нещодавно назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.

Новини на цю ж тему:
протести Білорусія лідери Олександр Лукашенко

Джерело: Сьогодні

Реклама