После выборов во Франции начались акции протеста, есть погибшие (фото, видео)

Во Франции начались протесты. Фото: коллаж "Сегодня"

В крупных городах Франции начались акции протеста против результатов президентских выборов. В Париже копы несколько раз выстрелили в автомобиль, водитель и пассажир машины убиты. Транспортное средство двигалось на высокой скорости в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает AFP, в центре города автомобиль при проверке документов резко тронулся, и на высокой скорости направился к группе полицейских. Они были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате перестрелки двое человек в машине были убиты, еще один – ранен.

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По информации Reuters, митингующие собрались на площади Шатле в Первом округе Парижа. Некоторые протестующие вступают в стычки с правоохранителями. Сообщается, что полицейские применили слезоточивый газ.

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По данным Actu, протесты начались в коммуне Ренн. Судя по кадрам, которые опубликовал интернет-портал, сотни человек выкрикивают лозунги против Макрона, а также против кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Группа протестующих подожгла баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков и вступила в противостояние со стоящими в оцеплении полицейскими.

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Портал Brut обнародовал видео с протестного марша в Тулузе. На кадрах запечатлены протестующие с транспарантом "Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!".

Выборы во Франции

После завершения подсчета голосов во втором туре выборов президента во Франции стало известно, что Эммануэль Макрон набрал 58,55% (18 779 812 голосов). Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 41,45% (13 297 729 голосов).

Таким образом, Эммануэль Макрон остается президентом Франции.

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