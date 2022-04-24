Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признала поражение

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выборах президента Франции.
Об этом сообщают СМИ.
Напомним, на предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда нынешний глава государства получил 66,1% голосов, его соперница — 33,9%.
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В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен — 23,2%.
Президентские выборы во Франции 2022
Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте — лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоялся 24 апреля.
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