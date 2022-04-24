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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Макрон побеждает на выборах президента Франции – экзитполы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 21:21
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Выборы президента Франции проходили в два этапа
Эммануэль Макрон будет переизбран на второй президентский срок. Фото: коллаж "Сегодня"
Эммануэль Макрон будет переизбран на второй президентский срок. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов, согласно которым побеждает Макрон.

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Данные опроса социологического института Ifop:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

Как завершился первый тур

В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:

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  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.
  • Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;
  • Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;
  • Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
  • остальные кандидаты получили менее 3% голосов.

Ранее мы сообщали, что Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС.

Также напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за неудачные попытки уговорить Владимира Путина остановить войну с Украиной.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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