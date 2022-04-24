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Макрон перемагає на виборах президента Франції – екзит-поли

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 21:21
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Вибори президента Франції проходили у два етапи
Еммануеля Макрона буде переобрано на другий президентський термін. Фото: колаж "Сьогодні"
Еммануеля Макрона буде переобрано на другий президентський термін. Фото: колаж "Сьогодні"

У Франції увечері, 24 квітня, завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

ЗМІ опублікували перші результати екзит-полів, згідно з якими перемагає Макрон.

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Дані опитування соціологічного інституту Ifop:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 58%;
  • Марін Ле Пен (Національне об'єднання) – 42%;

Дані екзит-полу, проведеного на замовлення BFMTV :

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 57,6%;
  • Марін Ле Пен (Національне об'єднання) – 42,4%;

Як завершився перший тур

У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на кілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так:

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  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 27,84%;
  • Марін Ле Пен (Національне об'єднання) – 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон ("Нескорена Франція") – 21,95%.
  • Ерік Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосів;
  • Валері Пекресс ("Республіканці") – 4,78%;
  • Яннік Жадо ("Європа – Екологія – Зелені") – 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
  • решта кандидатів отримали менше 3% голосів.

Раніше ми повідомляли, що Марін Ле Пен за тиждень до виборів звинуватили у розтраті коштів ЄС.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за невдалі спроби вмовити Володимира Путіна зупинити війну з Україною.

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