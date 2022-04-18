Попалася! Марін Ле Пен за тиждень до виборів звинуватили у розтраті коштів ЄС

Кандидатку у президенти Франції запідозрили у привласненні значної суми

Марін Ле Пен запідозрили у привласненні майже 140 тисяч євро/Фото: REUTERS/Christian Hartmann, колаж: "Сьогодні"

Лідерку ультраправої партії "Національне об'єднання" та кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен, яку називають прихильницею президента РФ Володимира Путіна, запідозрили у привласненні майже 140 тисяч євро.

Про це повідомляє видання Mediapart.

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Деталі

Марін Ле Пен звинуватили в особистому привласненні майже 140 тисяч євро з бюджету Європейського Парламенту, коли вона була депутатом від 2004 до 2017 року. У розслідуванні припускають, що кошти з фондів Європарламенту витрачалися, зокрема, на оплату готелів та організацію заходів. У прокуратуру Франції надійшов відповідний документ, який наразі аналізують.

Адвокат Марін Ле Пен зауважив, що доповідь з’явилася у розпал президентських перегонів у Франції, а події відбулися понад десять років. Він вважає невипадковим те, що цю справу згадали саме зараз.

Президентські вибори у Франції

Цьогорічні вибори президента Франції проходять у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня. На другому місці — лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур відбудеться 24 квітня.

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