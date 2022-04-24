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У Франції відкрили дільниці для голосування у другому турі президентських виборів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 09:36
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Більшість з них закриються о 19:00
Нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи
Нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Франції відкрили всі виборчі дільниці материкової частини країни – сьогодні відбувається другий тур президентських виборів.

Про це пише Le Monde.

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Що відбувається

Як зазначається, більшість виборчих дільниць закриються о 19:00, за винятком деяких великих міст, де вони закриються о 20:00.

"Явка опівдні стане першою ознакою мобілізації 48,7 мільйона зареєстрованих виборців", – пише видання.

Нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, що відбувся 10 квітня. На другому місці – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Нагадаємо, французи за кордоном також користуються своїм правом голосу у другому турі президентських виборів.

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