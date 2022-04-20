Макрон продовжить умовляти Путіна припинити війну в Україні

Франція обговорила з міжнародними партнерами подальшу допомогу Україні у війні з Росією. Про це французький лідер Емманюель Макрон написав на своїй сторінці у Twitter.
За його словами, Франція продовжить відмовляти Росію продовжувати війну в Україні, а також додатково надасть фінансову допомогу нашій країні.
En visioconference avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre determination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 19, 2022
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"За допомогою відеоконференції з нашими партнерами ми підтвердили нашу єдність і нашу рішучість діяти, щоб відмовити Росію від продовження конфлікту. Ми продовжимо нарощувати нашу фінансову, військову та гуманітарну допомогу на підтримку українських чоловіків та жінок", – йдеться у повідомленні Макрона.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. На запитання, чи наслідуватиме він приклад президента США Джо Байдена, який використав термін "геноцид" для позначення вбивства українців російськими військовими, Макрон відповів негативно.
Хто допомагає Україні у війні з РФ
- 19 квітня Міністерство оборони Японії повідомило, що надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту та безпілотники.
- США мають намір надати Україні "зброю, яке їй необхідне для захисту від Росії.
- Крім того, Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію з дезінформації світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.
- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
- Водночас уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї. Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Велика Британія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.