Макрон продовжить умовляти Путіна припинити війну в Україні

Франція обговорила з міжнародними партнерами подальшу допомогу Україні у війні з Росією. Про це французький лідер Емманюель Макрон написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, Франція продовжить відмовляти Росію продовжувати війну в Україні, а також додатково надасть фінансову допомогу нашій країні.

En visioconference avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre determination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9