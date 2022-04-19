Японія надасть Україні безпілотники та костюми хімічного захисту

Допомога буде надана у рамках підтримки України у війні з Росією

Японія допоможе Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту та безпілотники. Про це в Twitter повідомляє японське оборонне відомство.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому Міноборони Японії і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. За Україну", – йдеться в публікації.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

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У відомстві не уточнили про кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли терміни відправки допомоги для України.

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