Япония предоставит Украине беспилотники и костюмы химической защиты

Помощь будет предоставлена в рамках поддержки Украины в войне с Россией

Япония поможет Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты и беспилотники. Об этом в Twitter сообщает японское оборонное ведомство.

"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", – говорится в публикации.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

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В ведомстве не уточнили, о каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда сроки отправки помощи для Украины.

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