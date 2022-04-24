Во Франции открыли участки для голосования во втором туре президентских выборов

Во Франции открыли все избирательные участки на материковой части страны – сегодня проходит второй тур президентских выборов.
Об этом пишет Le Monde.
Что происходит
Как отмечается, большинство избирательных участков закроются в 19:00, за исключением некоторых крупных городов, где они закроются в 20:00.
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"Явка в полдень станет первым признаком мобилизации 48,7 миллиона зарегистрированных избирателей", – пишет издание.
Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте – лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Напомним, французы за границей также пользуются своим правом голоса во втором туре президентских выборов.