Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Во Франции открыли участки для голосования во втором туре президентских выборов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 09:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Большинство из них закроются в 19:00
Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа.
Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Франции открыли все избирательные участки на материковой части страны – сегодня проходит второй тур президентских выборов.

Об этом пишет Le Monde.

Реклама

Что происходит

Как отмечается, большинство избирательных участков закроются в 19:00, за исключением некоторых крупных городов, где они закроются в 20:00.

"Явка в полдень станет первым признаком мобилизации 48,7 миллиона зарегистрированных избирателей", – пишет издание.

Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте – лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Напомним, французы за границей также пользуются своим правом голоса во втором туре президентских выборов.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять