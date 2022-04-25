Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Макрон заявил о своей победе на выборах президента Франции (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 00:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок
Эммануэль Макрон. Фото: коллаж "Сегодня"
Эммануэль Макрон. Фото: коллаж "Сегодня"

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей победе на выборах.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

Политик подчеркнул, что на фоне войны в Украине, Франция должна стать сильной во всех областях и показать ясность своей позиции.

В ходе выступления перед сторонниками на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни Макрон поблагодарил французов и заявил, что впереди их ждет непростой период.

Реклама

"Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", – сказал он.

Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.

Лидеры ЕС поздравили Макрона с победой

Соответствующие сообщения опубликовали президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Реклама

"Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", – написал Мишель.

Кроме того, Шарль Мишель опубликовал видео, на котором видны результаты экзитполов с победой Макрона.

"Уважаемый Эммануэль Макрон, поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики. Я с нетерпением жду продолжения нашего замечательного сотрудничества. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед", – сообщила Урсула фон дер Ляен.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять