Макрон заявил о своей победе на выборах президента Франции (видео)

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей победе на выборах.

Об этом сообщает BBC.

Политик подчеркнул, что на фоне войны в Украине, Франция должна стать сильной во всех областях и показать ясность своей позиции.

В ходе выступления перед сторонниками на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни Макрон поблагодарил французов и заявил, что впереди их ждет непростой период.

"Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", – сказал он.

Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.

Соответствующие сообщения опубликовали президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", – написал Мишель.

Кроме того, Шарль Мишель опубликовал видео, на котором видны результаты экзитполов с победой Макрона.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin dune Europe solide et dune France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght