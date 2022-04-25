Макрон заявил о своей победе на выборах президента Франции (видео)

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей победе на выборах.
Об этом сообщает BBC.
Политик подчеркнул, что на фоне войны в Украине, Франция должна стать сильной во всех областях и показать ясность своей позиции.
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В ходе выступления перед сторонниками на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни Макрон поблагодарил французов и заявил, что впереди их ждет непростой период.
"Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", – сказал он.
Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.
Лидеры ЕС поздравили Макрона с победой
Соответствующие сообщения опубликовали президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", – написал Мишель.
Кроме того, Шарль Мишель опубликовал видео, на котором видны результаты экзитполов с победой Макрона.
Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022
En cette période tourmentée, nous avons besoin dune Europe solide et dune France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.
Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght
"Уважаемый Эммануэль Макрон, поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики. Я с нетерпением жду продолжения нашего замечательного сотрудничества. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед", – сообщила Урсула фон дер Ляен.
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