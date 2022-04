Макрон заявив про свою перемогу на виборах президента Франції (відео)

Чинний президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою перемогу на виборах.

Про це повідомляє BBC.

Політик наголосив, що на тлі війни в Україні, Франція має стати сильною у всіх сферах і показати ясність своєї позиції.

Під час виступу перед прихильниками на Марсовому полі біля підніжжя Ейфелевої вежі Макрон подякував французам і заявив, що попереду на них чекає непростий період.

"Роки, які на нас чекають, напевно не будуть спокійними. Зате вони увійдуть в історію", – сказав він.

Офіційно про обрання президента 27 квітня оголосить голова Конституційного Суду Франції.

Відповідні повідомлення опублікували президент Євроради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щирі вітання, дорогий Еммануель Макрон. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа і Франція, повністю віддана суверенному і стратегічнішому Європейському Союзу", – написав Мішель.

Крім того, Шарль Мішель опублікував відео, на якому видно результати екзит-полів із перемогою Макрона.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin dune Europe solide et dune France totale engagée pour une union europeenne plus souveraine et plus strategique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght