Макрон заявив про свою перемогу на виборах президента Франції (відео)

Макрон стає третім французьким лідером після Шарля де Голля та Жака Ширака, який залишається на другий термін

Еммануель Макрон. Фото: колаж "Сьогодні"

Чинний президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою перемогу на виборах.

Про це повідомляє BBC.

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Політик наголосив, що на тлі війни в Україні, Франція має стати сильною у всіх сферах і показати ясність своєї позиції.

Під час виступу перед прихильниками на Марсовому полі біля підніжжя Ейфелевої вежі Макрон подякував французам і заявив, що попереду на них чекає непростий період.

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"Роки, які на нас чекають, напевно не будуть спокійними. Зате вони увійдуть в історію", – сказав він.

Офіційно про обрання президента 27 квітня оголосить голова Конституційного Суду Франції.

Лідери ЄС привітали Макрона з перемогою

Відповідні повідомлення опублікували президент Євроради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Щирі вітання, дорогий Еммануель Макрон. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа і Франція, повністю віддана суверенному і стратегічнішому Європейському Союзу", – написав Мішель.

Крім того, Шарль Мішель опублікував відео, на якому видно результати екзит-полів із перемогою Макрона.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin dune Europe solide et dune France totale engagée pour une union europeenne plus souveraine et plus strategique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght - Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

"Шановний Еммануель Макрон, вітаю вас з переобранням на пост президента Республіки. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої чудової співпраці. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

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