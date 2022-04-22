Франція передасть Україні протитанкові ракети та самохідні артилерійські установки

Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Мілан та самохідні артилерійські установки "Цезар". Про це в інтерв'ю виданню Ouest-France розповів президент Франції Еммануель Макрон.
"Позавчора я говорив на цю тему (постачання зброї) з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Міланів" (протитанкові ракетні комплекси) до "Цезаря", а також іншу зброю", – заявив Макрон.
Про можливість поставити ракети Мілан раніше говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.
Що відомо про встановлення "Цезар"
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"Цезар" – вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км.
- Калібр – 155 мм,
- дальність стрілянини – 42 км,
- боєкомплект – 18 снарядів,
- скорострільність – 6 пострілів за хвилину,
- максимальна швидкість по шосе – 100 км/год (50 км/год по пересіченій місцевості),
- система управління вогнем Fast-Hit із прив'язкою до GPS.
Хто допомагає Україні у війні з РФ
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- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
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