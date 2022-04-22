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Франція передасть Україні протитанкові ракети та самохідні артилерійські установки

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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22 квітня, 15:56
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Макрон відправить Україні військову техніку
Макрон відправить Україні військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Мілан та самохідні артилерійські установки "Цезар". Про це в інтерв'ю виданню Ouest-France розповів президент Франції Еммануель Макрон.

"Позавчора я говорив на цю тему (постачання зброї) з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Міланів" (протитанкові ракетні комплекси) до "Цезаря", а також іншу зброю", – заявив Макрон.

Про можливість поставити ракети Мілан раніше говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

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Що відомо про встановлення "Цезар"

"Цезар" – вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, здатною з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км.

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