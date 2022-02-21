Госдума просит Путина признать "Л/ДНР" – Володин

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Госдума РФ обратилась к российскому президенту с просьбой признать террористический организации т.н. "Л/ДНР".

Об этом он сказал на Совбезе РФ, передает "Интерфакс".

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"Государственная дума приняла решение, мы поддерживаем", – сказал Володин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "Л/ДНР". Выступая на заседании Совета безопасности, Матвиенко заявила, что Россия должна это сделать, такой шаг "решит проблему Донбасса".

Бывший президент РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также заявил, что ситуация с положением т.н. "Л/ДНР" сама не улучшится, значит надо признавать. "Подавляющее большинство граждан России поддержали был признание ДНР и ЛНР", – добавил он.





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Ситуация с положением республик улучшаться сама не будет, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Подавляющее большинство граждан России поддержали был признание ДНР и ЛНР, добавил он.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/6213a7099a7947348bf94ea6?from=from_main_1