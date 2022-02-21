Держдума просить Путіна визнати "Л/ДНР" – Володін

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Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив на екстрених зборах Ради Федерації, що Держдума РФ звернулася до президента з проханням визнати т. зв. "Л/ДНР". (Україна ці утворення вважає терористичними організаціями.)

Про це він сказав на Раді безпеки РФ, передає "Інтерфакс".

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На нові санкції потягнуть

"Володимире Володимировичу, ми просимо вас розглянути звернення Державної думи та визнати Донецьку та Луганську "народні республіки". Тому тут йдеться про захист насамперед громадян нашої країни та наших співвітчизників ", — сказав Володін.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР".

"Треба ухвалювати рішення. Було достатньо терпіння, достатньо аргументів, щоб змусити Україну виконати Мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і робити не будуть", — сказала Матвієнко.

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Колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв також заявив, що ситуація з т. зв. "Л/ДНР" сама не поліпшиться, отже, треба визнавати. "Переважна більшість громадян Росії підтримали визнання "ДНР" і "ЛНР", — додав він.

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